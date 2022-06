Trois chaussées sont concernées: la rue Joseph Wauters, la rue de la Foulerie et la rue Théodore Dujardin.Il s’agit à chaque fois de la rénovation complète de la voirie et des trottoirs, mais aussi des égouts. " Rue Joseph Wauters, le revêtement n’est pas incroyable mais ce sont surtout les égouts qui posent problème ", précise l’échevin des Travaux, Luc Delhez (La Limbourgeoise). Il y a plusieurs mois, des riverains se sont en effet plaints de problèmes liés à l’égouttage. " On a placé une caméra à l’intérieur et on s’est rendu compte que les anciens tuyaux en grès étaient fissurés. " Ces travaux sont donc prioritaires pour la Commune.

Et puis, un autre chantier est aussi prévu dans les prochains mois, chemin du Vicinal. Il s’agit là d’installer un éclairage public. " Le chemin est emprunté par tous les Dolhaintois qui souhaitent rejoindre la gare. Cet éclairage va permettre de sécuriser le passage ."

Tous ces travaux devraient normalement commencer au printemps prochain et dureront probablement une année.

Un nouveau pôle sportif à Dolhain?

Le projet de pôle sportif à la plaine de jeux de Dolhain est à nouveau revenu sur la table du conseil communal lundi soir. Les élus limbourgeois ont voté, à l’unanimité, pour le projet ce complexe sportif. " On répond ainsi à un appel à projets lancé par Infrasports qui veut réhabiliter les infrastructures détruites lors des inondations de juillet dernier , explique Stephen Bolmain, échevin des Sports (La Limbourgeoise). On doit se mobiliser pour disposer d’infrastructures de qualité dans le fond de vallée.On doit se donner le moyen de nos ambitions. "

Ce projet devrait être subsidié à hauteur de 70%.