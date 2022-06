Tout savoir sur le loup grâce au Wolf Center

"On fait ces visites bénévolement pour changer les mentalités sur le loup , explique Christel Brouwers, l’une des membres de l’ASBL. C’est un animal tellement sociable, tellement fait pour s’entendre avec l’homme. N’oublions pas que le chien descend du loup." Actuellement, le centre accueille 14 loups, issus de zoos ou de parcs animaliers européens qui ne pouvaient plus les garder. Parmi eux, on retrouve notamment Angelina, la doyenne du Wolf Center mais aussi d’Europe. "Elle a 17 ans aujourd’hui et elle se porte toujours très bien" , assure Christel.

Ici, chaque animal est sociabilisé pour permettre à l’homme de pénétrer dans les enclos. "Les louveteaux sont retirés à la femelle vers 10jours. Il faut savoir qu’ils naissent aveugles, sourds et édentés. L’idée est que la première personne qu’ils voient en ouvrant les yeux soit l’homme." À 6 mois, ils ont déjà une taille adulte. "Les familles de loups ressemblent aux nôtres. Quand les frères et sœurs ne s’entendent plus, qu’il n’y a plus assez de nourriture ou qu’il faut aller chercher un partenaire, ils partent de leur côté. C’est pour cela qu’on dit que le loup est dispersant."

En 2020, le Wolf Center a eu la chance de voir naître 6 louveteaux, issus du couple Vasja et Iko (la 2eportée depuis l’ouverture). Si 2 d’entre eux sont hélas décédés, les 4 autres y coulent toujours des jours heureux. "Quand ils ne s’entendront plus, nous devrons les séparer, pour leur bien-être" , note Christel.

Depuis peu, le centre compte aussi parmi ses pensionnaires trois loups arctiques, Bo, 2 ans, et Kiya et Eliott, 1 an, tous deux frère et sœur provenant du Monde sauvage d’Aywaille. "C’est Bo qui joue le rôle de grande sœur et qui les éduque." Car si l’humain est proche de lui, le loup ne doit pas pour autant perdre son instinct. " On tient à garder la nature du loup un maximum intacte" , conclut la bénévole.