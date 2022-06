Un son et lumière pour inaugurer la place St-Georges

"C’est un spectacle très particulier, parce qu’il ne s’agit uniquement de son et de lumière, explique Luc Baiwir. On y retrouvera notamment le comédien Patrick Donnay. L’objectif est donc de raconter l’histoire de Limbourg à travers les âges et depuis un millénaire, c’est-à-dire depuis sa création en 1020. Je me suis basé sur des documents historiques pour raconter les tragédies mais aussi les moments de bonheur et essayer de mettre cela en musique avec mes musiciens, dont Rhonny Ventat au sax, et mes chanteurs, Françoise Viatour (mezzo-soprano) et Jordan Stoffels (ténor)" .

L’idée était de faire de ces récits historiques une véritable narration. "Avec l’envie qu’elle soit la plus agréable et la plus fidèle possible" , poursuit-il. Luc Baiwir s’est rendu compte du caractère complexe de cette histoire. "Il y a eu plusieurs influences. Des gens de toute l’Europe ont dominé et investi Limbourg. Le village a par exemple connu 11sièges et 8 incendies" . Pour alléger le tout, il a ajouté au spectacle une pointe de comédie et d’humour. "Il y aura également des bruitages , confie-t-il. Ce que j’ai surtout voulu faire, c’est de dire que cette histoire s’inscrit dans le sang des Limbourgeois et qu’il y a une fierté à avoir par rapport à ce village. Le raconter est une manière de lui rendre hommage à lui mais aussi à tous ceux qui ont lutté pour Limbourg."

Ce spectacle, gratuit, se déroulera sur une scène installée juste devant l’Arvô.