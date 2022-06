Quant à la programmation elle se voulait "la plus éclectique possible de manière à rassembler un maximum de gens après la catastrophe que nous avons connu. On a du cover avec du Michel Sardou, de l’Indochine mais aussi des groupes comme Suarez. " Et le public a répondu présent. "Nous avons fait un bon vendredi et les places se sont bien vendues pour le samedi et le dimanche. C’est une belle édition des Dolympiades."

Encore du temps pour le Kursaal

Lieu emblématique des Dolympiades, le Kursaal est donc inaccessible. Mais où en est-on dans le dossier de remise à neuf de la salle? « On a reçu les plans de l’avant-projet, continue Jonathan Chanteux. C’est très compliqué de savoir maintenant le temps que cela va prendre car c’est avec marché public et des travaux très conséquents. Les idées sont là mais il faut trouver le financement. Tout le monde se bat pour et la commune a énormément de défis à relever. »