Douze projets soutenus par le Kiwanis

Mais cette fois, c’est pour annoncer le soutien à douze projets que ce service-club s’est réuni. Pour un montant total de 73830 € récoltés dans le cadre de l’opération K4kids, pour soutenir les jeunes sinistrés. Ainsi, sont soutenus par le Kiwanis, la crèche d’Eupen, le pavillon Wezer d’Eupen, le Royal Club Gymnastique Les Pepins de Pepinster, la Royale Union Limbourg, le Football Club de Goé-Limbourg, le TTDolhain, le Volley-club de Dolhain-Limbourg, l’école de devoirs Amonsoli de Verviers, l’association de quartier La Romerai et le projet Mosaïque à La Brouck (Trooz), le Judo Club de Pepinster, le Sprimont Judo Team et Baseball et le club de football duRCSStavelot.