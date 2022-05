Les comptes 2021 marqués par les inondations à Limbourg

"C’est une manière étonnante d’utiliser les subsides des inondations… On pourrait quasi leur dire merci" , s’est indignée la conseillère Sonia Genten (Changeons Ensemble), avant d’inviter à ce que les 1870000 euros de subsides exceptionnels inondations reçus de la Région permettent d’aider davantage les commerçants. Frédéric Dobbelstein (Limbourg Demain) s’est quant à lui inquiété que le Collège trouve des solutions à court terme pour éviter que l’écart entre les recettes et les dépenses ne continue à se creuser comme la dette.

La 1remodification budgétaire de 2022 a également suscité le débat, en particulier pour ce qui est de l’extraordinaire. Outre 145000 euros pour la réfection et l’équipement de la plaine de jeux sinistrée, 400000 euros pour la réfection de voiries sinistrées, 150000 euros en plus pour la réfection de la place Saint-Georges et 100000 euros supplémentaires pour la rénovation de l’école de Goé, ce sont les 1570000 euros destinés à l’acquisition et la rénovation de bâtiment – trois appartements rue des écoles en plus de celui de la place, un autre est en attente rue Guillaume Maisier – qui a posé question.

"C’est très bien que la commune puisse augmenter son patrimoine, mais il ne fait pas oublier qu’elle n’est pas une société immobilière. Il ne faut pas se dire Bingo non plus, car cela coûtera en entretien" , a rebondi Sonia Genten. La Bourgmestre a tenu à rappeler que 20 logements de la Commune avaient été sinistrés et qu’il fallait trouver des solutions pour les locataires.