Logivesdre: une réunion constructive avec le ministre pour la cité sinistrée de Dolhain

Mais un revirement de situation est intervenu le lundi 9 mai dernier. Logivesdre a reçu un courrier du ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS), lui demandant d’arrêter les travaux. En cause évidemment le risque d’inondation et un projet imaginé d’écoquartier à cet endroit, tout en élargissant le lit de la Vesdre.

Pour tenter d’aplanir les tensions, une réunion s’est tenue en présence de Christophe Collignon, de Logivesdre et de la ville de Limbourg ce mardi. "Ce fut une réunion positive où nous avons pu tout mettre à plat , explique d’emblée le président de Logivesdre, Thierry Lejeune. On a pu expliquer notre vision et le fait que nous n’étions au courant de rien. Notre but n’est pas de louer pour louer. S’il y a un problème à cet endroit, jamais nous ne mettrons en danger nos locataires. Valérie Dejardin était au courant de davantage de choses que nous apparemment.Tout a été fait dans notre dos. Dès lors, nous avons demandé de consulter le rapport qu’elle a reçu. Et si l’endroit est réellement dangereux pour les locataires et qu’il y a un fort risque d’inondation, car on sait qu’on est en zone inondable, à ce moment on prendra nos responsabilités avec le Conseil d’Administration. On ne joue pas avec la vie des gens. Mais d’ici là, on reste sur notre position."

Une réunion avec le cabinet du ministre Willy Borsus, pour consulter le dossier, va être rapidement mise sur pied. "Il faut aller assez vite car on a déjà relancé les entreprises pour le restant du chantier."

«Le principal: la sécurité et le bien-être des habitants»

Du côté de la ville de Limbourg, la bourgmestre Valérie Dejardin est assez satisfaite également de cette réunion. "Les choses évoluent. Il faut voir ce qu’il faut mettre en place à court, moyen et long terme à cet endroit.Le principal est le bien-être et la sécurité des habitants comme cela a toujours été le cas, même avant le 14 juillet." Quant au fait que Logivesdre incrimine la Ville sur le fait que cette étude restait dans la sphère limbourgeoise, la bourgmestre préfère s’en tenir "à ce qui a été dit et décidé hier. Tout le monde savait que cette étude existait, elle avait d’ailleurs été annoncée publiquement par le cabinet Borsus." Quant au futur, "nous avons une réunion prévue depuis un bout de temps le 1er juin prochain avec Logivesdre et la SWL (Société wallonne du logement) où nous parlerons encore de ce dossier."