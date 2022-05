Aux alentours de 9h30, un agriculteur de la rue travaillait sur sa fosse à purin. Une personne qui venait l’aider est malencontreusement tombée dedans. "À première vue, la personne aurait perdu connaissance avant de tomber dans la cuve suite à une trop grande présence de méthane à cet endroit.Il y avait donc trop peu d’oxygène", explique Gilles de Villers Grand Champs, le procureur du roi, division Verviers.

Une seconde personne, qui serait l’agriculteur propriétaire de la ferme, a aussi perdu connaissance, certainement pour la même cause. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger mais il a tout de même été envoyé à l’hôpital d’Eupen en ambulance.

Pas d’intervention d’un tiers

Quant au parquet de Verviers, il a souhaité vérifier si cela n’était pas un homicide. "Le substitut de garde du parquet a envoyé le médecin légiste pour constater s’il y a eu, ou pas, une intervention de tiers dans le cadre du décès de cette personne. Et déterminer le cadre judiciaire au besoin. Selon les premiers résultats, il n’y a pas de faits à ce sujet, la personne serait donc bien morte par asphyxie. Des prélèvements ont toutefois été réalisés et donneront leur verdict prochainement." Mais on s’oriente bien vers un fait accidentel.

Les pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau ont également été envoyés sur place avec une douzaine d’hommes.