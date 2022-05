Une pétition pour installer des panneaux photovoltaïques

Depuis une semaine, une pétition circule sur le net et autour de la place historique de Limbourg-Haut. En cause, le placement impossible de panneaux photovoltaïques. "Il y a une interdiction pure et simple de la part de la Région wallonne, via le code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), du placement de panneaux photovoltaïques sur un site classé ou à proximité , détaille Alain Klein, coauteur de la pétition avec Éric Maréchal. J’ai moi-même entrepris ces démarches à l’époque avant de me tourner vers autre chose car c’était impossible." Pour Alain Klein, cette interdiction est un non-sens. "Quand on voit ce qu’il se passe avec la hausse du prix de l’énergie, que l’on nous demande en même temps de diminuer notre consommation et que l’on interdit le placement de tels panneaux.C’est une règle contradictoire et discriminatoire par rapport à d’autres personnes.D’autant plus que nous ne sommes pas les seuls car cela touche tous les sites classés, comme Stavelot par exemple. C’est pourquoi nous lançons cette pétition. Nous essayons de faire bouger les lignes. Du côté de la Commune, elle n’est pas opposée à notre intervention."