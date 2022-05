Cité sinistrée à Dolhain: le ministre Collignon demande l’arrêt des travaux, Logivesdre refuse

La société verviétoise de logement public a depuis lors entrepris des travaux pour remettre ces 42 logements en état, notamment (mais pas seulement), en remplaçant tous les châssis, ce qui est l’élément le plus visible.

Mais ça coince. Ce lundi, Logivesdre a reçu un courrier du ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS), lui demandant d’arrêter les travaux.

Cela fait suite à diverses réunions avec le commissariat à la reconstruction, le cabinet du ministre Collignon, la SWL (Société wallonne du logement) et, pas toujours présentes à toutes ces réunions, la Ville de Limbourg et Logivesdre.

Pour la bourgmestre de Limbourg, Valérie Dejardin (PS), il est logique que le ministre demande d’arrêter les travaux et d’arrêter de dépenser l’argent du contribuable, alors que, selon elle, il est préférable d’y refaire un tout nouveau quartier, plus durable, en prenant en compte que celui-ci a été inondé "deux fois en six ans" . Voire de ne plus y accueillir d’habitants car le 2evolet d’une étude pour la reconstruction, qui a été commandée par la Région wallonne, préconise, pour limiter les dégâts d’éventuelles nouvelles inondations, d’élargir le cours de la Vesdre justement dans ce tronçon de la rivière, qui y décrit une courbe à 90 degrés. "Si je n’avais pas fait évacuer, il y aurait eu des morts" , glisse-t-elle, en soulignant que les habitants de logements sociaux doivent pouvoir "disposer d’un logement décent et sécurisé, c’est essentiel" .

Logivesdre continue les travaux

Soutenu par son conseil d’administration, réuni ce lundi soir, le président de Logivesdre, le Hervien Thierry Lejeune (MR), ne l’entend pas de cette oreille: "Nous avons décidé, à l’unanimité des 16 administrateurs présents, tous partis confondus, d’écrire au ministre Collignon pour lui dire que nous refusions d’arrêter les travaux. Qu’est-ce qu’on nous a demandé, juste après les inondations? De remettre en état le plus vite possible les logements sinistrés, afin de pouvoir y reloger des gens le plus rapidement possible. C’est ce que nous avons voulu faire, après avoir touché des assurances, après avoir trouvé des corps de métier, avec aussi des fonds propres à Logivesdre mais également de la Région wallonne. Pour la cité du Vieux Moulin, à Dolhain, plus de 80% des travaux ont déjà été réalisés. On en a exécuté pour 1361000 € hors TVA et il reste pour 700000 € de travaux… qui ont déjà été commandés et qui devront bien être payés, même si on devait arrêter le chantier. Tant que je serai président de Logivesdre, il n’est pas question de jeter 2 millions d’euros à la poubelle! Personne n’a jamais vu le premier coup de crayon de l’écoquartier de Mme Dejardin. Je ne suis pas contre cette idée. Mais on va devoir attendre combien de temps? Un an? Deux ans? Cinq ans? Nous, nos travaux de remise en état seront terminés le mois prochain, pour y reloger 42 familles… qui n’attendent que ça!"