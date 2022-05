Le plein de couleurs au marché aux fleurs à Dolhain

Car pour ce grand retour après deux ans d’absence suite au coronavirus, les exposants ont proposé une kyrielle de choses différentes.

D’ailleurs, le marché fut même décomposé en deux axes distincts, avec un premier pour l’espace réservé au jardin et un second espace pour les douceurs.

Ainsi, pour cette 36eédition, les Dolhaintois ont pu dénicher diverses plantes et fleurs à repiquer, des bouquets, des constructions en bois, de la déco sympa,…

Et même, en idée cadeau pour les plus gentilles des mamans et pas seulement, des cosmétiques vegan, des savons de toutes les couleurs et senteurs, des huiles essentielles ou encore des plantes médicinales.

Vous l’aurez constaté, il y en avait donc pour tous les goûts lors de ce marché aux fleurs. Un marché qui a également redonné des couleurs au cœur de la localité qui bat à nouveau, plus que jamais, en cette année 2022.