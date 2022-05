Les enfants formés aux premiers secours, à l’école de Bilstain

"Les enfants étaient très motivés à l’idée de participer parce qu’ils se rendent compte que si un copain se blesse, ils ne savent pas quoi faire" , rapporte la directrice de l’établissement, Carole Mignon.

Le sergent Philippe Decloux, qui a mis sur pied la formation, se disait quant à lui très rassuré de voir « que les enfants accrochent et atteignent les objectifs que l’on s’était fixés » . C’est qu’à travers l’éducation des enfants, cette initiative cherche à déteindre également sur les parents, et pourquoi pas in fine, susciter des vocations.