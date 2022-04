Limbourg: trois jours de marche le long de la Vesdre pour sensibiliser les élèves aux inondations

Mode préparation

Une aventure qui se prépare depuis quelques semaines déjà pour les deux classes de 35 élèves au total, âgés de 11à 13 ans, et qui seront encadrés par cinq professeurs. "Dès que la météo nous le permet, on va marcher avec eux. On met à profit les deux fois 50 minutes de cours par semaine pour les entraîner à marcher à un bon rythme et améliorer leur condition physique." Une activité à laquelle les élèves ont déjà bien pris goût dès la rentrée qui a suivi la catastrophe! "Nous n’avions plus de salle, plus de matériel, nous avons dû nous réinventer.Et lorsqu’on partait marcher à Dolhain, Goé etc. Les élèves posaient beaucoup de questions sur les inondations.Ils se sont rendu compte que cela ne touchait pas que leur école."

Des mots de soutien sur la route

Sur la route, ce sera aussi l’occasion pour les élèves de déposer "des mots de soutien aux autres écoles sinistrées que nous rencontrerons sur notre trajet". Des lettres qui sont préalablement préparées en classe. "Nous marchons pendant les heures de cours donc nous irons frapper aux portes des établissements". Et les élèves se disent très impatients de commencer l’aventure qui s’annonce humainement riche et bouleversante. "Et beaucoup sont très enthousiastes à visiter la cité ardente.L’idée est aussi de leur ouvrir d’autres horizons culturels, ce qui n’est pas toujours possible en famille" , conclut Fred Herzet qui espère réitérer l’expérience les années suivantes.

Besoin de matériel

Avec les inondations, l’école a malheureusement perdu énormément de matériel. "Par exemple, nous avions eu un don de 45 vélos de la table ronde de Thimister" et tout a été noyé, rendant par ailleurs impossible la classe nature axée sur les deux roues. Qu’à cela ne tienne, les professeurs ont trouvé une autre formule (lire ci-dessus) nature, culture et aventure qui plaît! Le petit hic, c’est qu’il leur manque pas mal de choses pour que l’escapade se déroule dans les meilleures conditions. "Nous sommes à la recherche de chaussures de marche, de sacs à dos et de collations". Toutes les aides sont les bienvenues pour aider élèves et professeurs à réaliser ce défi. Il leur reste un gros mois pour mettre la main sur ce matériel.

Pour proposer des dons: contactez le professeur d’éducation physique Fred Herzet via son adresse mail

frherzet@stjodol.be