Limbourg: Émilien Maas, 20 ans, va relancer la locale Écolo

Une offre qu’ils ont d’emblée acceptée. "L’idée a été vraiment bien accueillie" , note Émilien Maas.

Les élections de 2024 sont évidemment présentes dans leur esprit. "Deux ans, cela passe vite pour mettre des projets en place. Il faut donc qu’on s’active un peu."

Depuis 2012, Écolo Limbourg est inclus au sein du groupe Changeons Ensemble. Et cela ne devrait pas bouger. "Une liste Écolo n’est pas à l’ordre du jour" , clarifie-t-il.

Le jeune homme espère donc réussir à motiver les jeunes à rejoindre la locale. "On aimerait vraiment avoir de nouveaux membres ou sympathisants" , lance-t-il. Actif au sein des mouvements de jeunesse, Émilien Maas est particulièrement sensible aux thématiques qui touchent les enfants et adolescents. "Je crois qu’il y a de nombreuses demandes de leur part dans la commune. Mais je reste ouvert à toutes les propositions et aux avis des citoyens."

Le changement climatique figure aussi parmi ses grandes préoccupations. Si l’on a vu, ces derniers jours en France, que cette problématique a été complètement éclipsée des débats du premier tour de l’élection présidentielle, le Dolhaintois reste convaincu de l’importance d’agir pour l’environnement. "La crise Covid n’a pas aidé non plus. Cela a clairement mis de côté les discussions autour de l’urgence climatique. On le voit aussi, le dernier rapport du GIEC est quasi passé inaperçu , déplore-t-il. Je pense également que, sur ce sujet, il y a aussi des choses à mettre à mettre en place au niveau local."

Pour la journée de la Terre

Samedi 23 avril, la locale Écolo ira donc à la rencontre des Limbourgeois avec sa première action, dans le cadre de la journée de la Terre. De 10 à 15 heures, elle distribuera des sachets de semences à la Bêverie, à côté du recyparc. "Ce sera aussi l’occasion de se retrouver, maintenant que l’on peut organiser des actions en présentiel" , conclut Émilien Maas.

Plus d’information sur la page Facebook « Écolo Limbourg »