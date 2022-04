Une nouvelle randonnée, du dragon au lion

L’inauguration du nouveau tracé a eu lieu ce week-end. Les premiers randonneurs sont ainsi partis à la découverte des prairies, des bois, des aqueducs, des lacs et ruisseaux qui jonchent le trajet. " On passe notamment par l’arboretum de Goé, on a une vue magnifique de l’aqueduc de Hèvremont qui est tout en pierre. C’est une très belle randonnée. "

Quant au nom de ce nouveau tracé, il était tout choisi: "la Boucle du dragon et du lion." Le choix du roi de la savane est évidemment en lien avec la Gileppe où la statue d’un lion trône sur le barrage. Pour le dragon, c’est une référence limbourgeoise: " C’est lié à l’église Saint-Georges, située à Limbourg. La légende raconte que Saint-Georges a terrassé un dragon. "

Le départ de cette balade se fait depuis le site de la Gileppe ou depuis la place Saint-Georges. Le balisage est visible dans les deux sens. Un prospectus comprenant une carte ainsi que des énigmes pour les enfants est disponible à la Maison du tourisme.