Limbourg: voici les gagnants du concours des « affiches de la paix »

Cette exposition s’est tenue le week-end dernier à la bibliothèque communale de Limbourg où les visiteurs ont pu exprimer leur vote et ainsi choisir le dessin qui leur semblait le plus réussi. Les enfants ont clairement été inspirés par le thème de la paix au moment où l’ordre mondial est bousculé par la guerre en Ukraine, très souvent abordée dans les dessins. Au total, plus de 120 dessins ont été réalisés rivalisant d’idées, de couleurs et de techniques diverses.

Le public a donc pu se prononcer quant au meilleur dessin à ses yeux, et c’est à nouveau, comme en 2021, celui de Coline, de l’école communale de Bilstain, qui a été primé. Une réelle artiste en devenir, qui suit des cours de dessin, et a proposé lors du concours une œuvre techniquement évoluée, faisait appel à un certain impressionniste mais aussi avec des lignes pures et un message de paix envers une planète attaquée de toute part.

Les 6 meilleures affiches choisies par le public seront envoyées par le LC Limbourg en Duché au District 112D (Wallonie) qui effectuera une sélection parmi les affiches des concours organisés par les 18 clubs wallons; 3 affiches seront retenues par le District 112D et rejoindront les œuvres des trois autres districts belges dont la meilleure, sur avis d’un jury, sera envoyée à Chicago, siège du Lions International qui élira la meilleure Affiche de la paix 2022 au niveau mondial.