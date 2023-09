Le nombre de RIS explose à Lierneux

Certes, les plus optimistes pourraient arguer qu’avec 14 000 € placés en "irrécouvrable" soit des créances qui ne seront jamais récupérées, on arriverait presque à l’équilibre. Mais ce n’est pas dans cette voie que le président de l’action sociale, Laurent Lambotte, s’engouffre. Il le rappelle, les augmentations de salaires, liées au saut d’index, sont une réalité. "Les dépenses qui explosent, ce sont celles liées à l’aide sociale, elles augmentent de près de 45%, soit plus de 206 000 €", dit-il.

Dans ces dépenses, c’est au niveau des revenus d’intégration sociale (RIS), que l’on remarque une forte hausse. Y faire face ? Laurent Lambotte dit ce que tout le monde autour de la salle sait déjà: "Il n’y a pas beaucoup de leviers à toucher. La dotation communale va sauvagement augmenter en 2023 !"

Un nombre en forte augmentation

Cette dotation communale est revue à la hausse lors de l’analyse de la modification budgétaire. Elle passera de 561 000 € en 2022 à 603 500 cette année. C’est que, lors de cet exercice budgétaire, on a voulu anticiper les choses. Ainsi, pour les RIS, on augmente les prévisions de 76 000 €, passant de 340 000 € à 416 000 €. Les faits semblent donner raison au CPAS: "En 2022, nous étions en moyenne entre 25 et 27 RIS. Aujourd’hui, il y en a 36", constate le président. Au vote, autant les comptes 2022 que la modification budgétaire seront approuvés par une unanimité.

Calendrier

Une unanimité qui semble relative cependant. Sur les bancs de la minorité, la moitié des effectifs, soit Marielle Grommerch, Marie Janvier et Vincent Peffer, était excusée. En cause, suivant son chef de file, Fabrice Léonard, la fixation des rendez-vous pour ces conseils. Il verrait bien, et le sollicite d’ailleurs, que les dates des conseils soient planifiées. Le bourgmestre André Samray dit comprendre la situation et répond que cette demande sera analysée au sein du collège.