Il se fait passer pour un lieutenant

C’est dans un camp francophone, situé à Hierlot, qu’un homme s’est rendu avec son véhicule ce lundi. "Il est arrivé vers 14 heures, explique la responsable du camp, Kelly Van Laere. Nous étions en train de manger à l’entrée de la plaine puisque c’est là que se trouve notre intendance. Il est venu avec sa grosse voiture, un gyrophare et un gros chien à l’arrière. Il nous a dit qu’il venait contrôler le camp."

L’homme en question demande aux jeunes s’ils disposent d’extincteurs, ce à quoi ils répondent par la négative. "Nous lui répondons que non étant donné que ni le Monsieur Camp de la Commune, ni le propriétaire du champ ne nous ont dit qu’il en fallait un, reprend la responsable . Il s’est ensuite montré menaçant en nous disant que nous ne pouvions pas faire de feu, qu’il viendrait une fois mais pas deux. Il insistait."

Mais le protagoniste ne s’arrête pas là. "Il m’a demandé ma carte d’identité et vu qu’il était très irrité, je lui ai donné, ajoute Kelly Van Laere. Il est retourné à sa voiture pour prendre des notes. Nous ne voulions pas le chercher étant donné qu’il avait un gros chien avec lui et on ne sait pas ce qu’il se serait passé s’il lui avait ouvert la portière. Il nous a demandé d’où on venait et quand on partait. Il nous a fait d’autres remarques qui n’avaient aucun sens en disant que c’était la Commune qui l’envoyait faire ce contrôle, alors que nous avions déjà vu le Monsieur Camp. Il a également dit qu’il était un pompier de Liège."

Le camp, présent depuis le 15 juillet, compte des jeunes animés âgés entre 12 et 16 ans.

"Les jeunes ont vu que l’équipe organisatrice n’était pas très à l’aise, dit encore la responsable. Ils ont remarqué que quelque chose n’était pas normal. Ils ont pris l’initiative de noter la plaque d’immatriculation et le modèle de la voiture sur leurs jambes." Grâce à ces informations, l’homme a pu être retrouvé. Et il se trouve qu’il n’en est pas à son coup d’essai.

"On lui a dit de ne plus s’approcher des camps"

Le Monsieur Camp en question, c’est Michel Puljic, ouvrier communal à Lierneux.

"L’homme s’est en effet fait passer pour un lieutenant des pompiers de la zone de Liège, dit-il. Il avait un gyrophare sur sa voiture, de couleur bleue, mauve. Après avoir pris sa plaque d’immatriculation, les jeunes m’ont tout de suite alerté." Il se trouve que le trouble-fête est un campeur.

"Au départ, les scouts ont décrit un véhicule orange, reprend Michel Puljic. Je pensais alors à un véhicule du DNF ou du SPW. Mais la police a pu retrouver cette personne grâce à sa plaque. Je suis allé trouver cette personne qui est actuellement dans une caravane mais qui est sur le point d’être expulsé du camping. Je lui ai dit de ne plus s’approcher des camps scouts. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi il a fait ça. On tient ça à l’œil."

Selon le bourgmestre de Lierneux, André Samray, ce n’est pas la première fois que le protagoniste s’en prend à un camp. En effet, il aurait déjà agressé verbalement d’autres camps dans d’autres communes. S’ils restent sur leur garde, les animés présents à Hierlot n’éprouvent pas de stress suite à cette visite non souhaitée et continuent leur camp normalement, en espérant qu’une telle chose ne se reproduise plus.