Un nouveau dossier de voie lente sur la table du conseil communal de Lierneux

Oui, mais.

De son côté, la minorité, par la voix de Fabrice Léonard, adhère au principe général de ces liaisons lentes et de ses développements, mais regrette qu'une fois de plus, la Commune ait été choisie par dépit. Ce "chaînon manquant", suivant son analyse, ne vient que parce que le premier projet, celui d'une liaison via une passerelle au-dessus de l'autoroute, a été refusé par le DNF. Plus d'autre choix que de passer par Lierneux. Il estime que la Commune est ainsi la "troisième roue du vélo". Et s'il reprend le terme "d'opportunité," il souligne qu'elle l'est plus pour Vielsalm et Manhay. En outre, il rappelle que déjà, lors du Ravel Lierneux-Vielsalm, une boucle par Hébronval a été avalisée alors que des liaisons directes Vielsalm-Lierneux et Lierneux-Manhay pouvaient se faire. La minorité s'abstiendra sur ce point.

SDT

Autre débat, celui du Schéma de Développement Territorial, le SDT. Si l'utilité d'un tel outil n'est pas remise en question, le bourgmestre fait part de ses craintes. Il estime que ce SDT aura des conséquences et des impacts non négligeables sur les entités rurales où il souligne qu'il est important de garantir un accès au logement, à une vie associative et villageoise avec, notamment, les écoles et autres commerces. Ces griefs motivent une proposition de vote défavorable. Fabrice Léonard, pour sa part, est moins catégorique sur la position à adopter. Il verrait bien un avis conditionnel. La problématique vient à son sens que l'on a calqué un schéma urbain sur les communes ardennaises. S'il préconise un dédommagement des propriétaires qui ne pourront mettre leur terrain à bâtir en valeur, il estime également qu'un Schéma de Développement Communal est indispensable. Le mayeur reconnaît que les arguments sont corrects, mais souhaite que l'avis final soit défavorable. Sur ce point, la miroité s'opposera.