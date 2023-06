Le Trail center de la Baraque fait débat à Lierneux

Le dossier du trail center de la Baraque de Fraiture figurait à l’ordre du jour du conseil lierneusien. L’idée est de répondre à un appel à projets wallon pour créer et développer un site spécialement consacré au VTT avec pistes et aménagements divers. Le site de la Baraque de Fraiture est certes situé dans la commune de Vielsalm mais certains terrains appartiennent aux communes de Manhay et Lierneux. De plus, une superficie minimum est imposée pour être éligible à la Région. En ce début de semaine, les communes de Vielsalm et Manhay ont marqué leur accord, avec très peu de débats. Ce ne fut pas le cas à Lierneux.