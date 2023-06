Des mesures pour la sécurité routière dans les villages de Lierneux

Objet de ladite soirée: la vitesse excessive sur la route N651 et plus particulièrement dans les entités de Bra-sur-Lienne, Erria et Les Villettes. Des applaudissements ont clôturé près de 2 h 30 de réunion, à laquelle une soixantaine d’habitants assistaient. "C’est que des choses concrètes se mettent en place, que la Commune prend les choses en main", lance un citoyen.

Statistiques contestées

Un autre note au passage que "l’exercice d’affronter le public n’est pas facile". Force est de constater qu’il voyait juste et que la soirée a été assez animée. À la barre, le mayeur des lieux, l’échevin de Travaux Émile Bastin, l’inspecteur principal Damien Köller de la zone de police Stavelot-Malmedy, André Schmitz et Pierre Schoonbroodt du SPW. Ils ont dû faire face, par moments, à des citoyens remontés. Notamment lorsque ces derniers découvrent des statistiques de 2017 présentées pour objectiver le trafic. Si du côté du SPW, on souligne que ces chiffres ont certes "augmenté mais pas doublé", la température de la salle monte, ajoutant à l’ambiance orageuse qui était de mise dehors.

"Ils volent bas !"

Parfois en langage dur, parfois fleuri, la population fait état des problèmes constatés au quotidien. Évoquant certains usagers de la route, ce participant avance: "Ils ne roulent pas vite, ils volent bas !" Exaspération pour certains, sentiment d’être oubliés pour d’autres. Cela a été rappelé à plusieurs reprises. Le problème est tout sauf neuf. Et les citoyens se sont déjà mobilisés notamment via une pétition il y a plus de deux ans, la CCATM locale, elle, bien avant, pointait les problèmes liés à la sécurité dans ces lieux. Du côté des intervenants, notamment du SPW, on épingle les différentes contraintes autant juridiques, techniques, budgétaires qui sont liées aux aménagements de sécurité, tant dans ces villages qu’ailleurs. Une partie des dispositifs annoncés devraient être en place avant les congés de la construction, et une évaluation devrait déjà être réalisée dès la fin des vacances.