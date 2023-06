Nourrir Autrement : Les Pieds Verts, des plants bio et locaux à Lierneux (vidéo)

Fanny Rion y occupe une place particulière avec ses plants bio et locaux qu’elle vend à Lierneux, de début mai à la mi-juin. L’aventure des Pieds Verts a commencé il y a dix ans: "Je travaillais comme éducatrice dans un service d’insertion sociale, je m’occupais de la partie potager et donc aussi de la production de petits plants. J’ai trouvé ça très agréable et plein de sens de démarrer des légumes à partir de la semence et j’ai surtout constaté qu’il n’y avait pas d’offre de plants, hormis dans les jardineries. J’ai commencé à faire quelques plants et à les vendre au bord de la route et j’ai eu assez vite des retours positifs: cela manquait vraiment des plants locaux qui poussent dans des conditions similaires à ce que les gens peuvent connaître chez eux."

La Salmienne ouvrait dès lors sa pépinière en 2016. Aujourd’hui, elle chouchoute à côté de son maraîchage pas moins de 300 variétés de plants: "Une quarantaine de tomates, une vingtaine de courges, pleins d’aromatiques différentes, des plants en mottes comme des salades et du céleri, ou encore des plantes médicinales un peu plus rares et des compagnes de potager (souci, capucine…)."

Il est parfois ardu de faire grandir tout cela sous le climat de la Haute Ardenne. "Comme ce ne sont pas des surfaces très grandes, j’essaye de prévenir un maximum avec des voiles thermiques. Les plants, ils poussent doucement et s’adaptent toujours, ils sont quand même assez résilients. Mais cela demande une vigilance permanente. Depuis la mi-février à la mi-juin, on est 12 h/24 h occupés à arroser, semer, repiquer… Les journées sont longues", reconnaît la jardinière, qui insiste plutôt, "les gens sont tellement reconnaissants, on est rétribué par ça".

Les passionnés n’hésitent, en effet, pas à parcourir de sacrées distances pour faire leur petit marché chez elle. "On a des gens que l’on connaît, puisque je propose des légumes le reste de l’année, mais il y en a pas mal qui viennent chaque année de plus loin, une ou deux fois sur la saison. On en a de Bruxelles, d’Arlon, beaucoup de la région liégeoise, un peu namuroise… cela s’étend assez bien en Wallonie, même si ce n’est pas la majorité de ma clientèle." Ils en profitent ainsi pour faire une petite excursion en famille dans ce beau cadre et partager avec les autres amateurs présents. "Le jardinage rassemble les gens, il y a vraiment des personnes de tous les âges et de tous les milieux socioculturels. Ils viennent tous pour la même raison, et donc ils parlent et échangent beaucoup." Fanny Rion constate ainsi un bel engouement: "Quand on commence à faire un jardin et que l’on accroche, cela ne diminue pas… J’ai commencé aussi avec un tout petit lopin de jardin et j’ai vraiment adoré !", glisse-t-elle, au milieu de son hectare de terrain cultivé.