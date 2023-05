Une évidente ronde des artistes à Lierneux

Le concept ? Une ronde d’artistes. "Elle sera centrée sur le thème général:"Écouter la terre"" enchaîne Fabrice Léonard. Plus de 40 artistes et associations de la commune ont répondu positivement à l’appel. Et comme écrin pour exposer leurs réalisations, le superbe site de Colahan, accessible via le village de Verleumont. "Deux salles d’exposition situées à Verleumont, à savoir"Le temps d’une fugue"et"Trott’In Lienne"accueilleront des œuvres qui ne peuvent rester à l’extérieur" avance Emeline Deglaire. Ce parcours extérieur, lui, affiche un peu moins de 5 kilomètres. Parcours fléché, il permet à tous de découvrir à son rythme les œuvres.

Jusqu’au 30 septembre

Le but clairement affiché n’est pas d’accueillir des visiteurs en masse, au même moment, ni de vendre les œuvres. L’ADN d’"Evidences" repose avant tout dans la découverte au sens large: "Nous espérons qu’en parcourant notre ronde, la beauté de ses œuvres et de la nature qui les entoure apparaîtra aussi comme une évidence" avance-t-on encore du côté des organisateurs. L’exposition est accessible depuis quelques jours et le sera jusqu’au 30 septembre prochain. Par ailleurs, différentes animations seront mises en place de façon permanente, comme des animations pour enfants ou plus ponctuelle comme des concerts. Toutes les infos sont disponibles via le net. Notons que le parcours affiche un dénivelé assez fort. "Des tabourets sont disposés le long des passages les plus raides pour permettre de faire des pauses" explique-t-on. Et d’enchaîner: "Pour que les PMR puissent, elles aussi, profiter de notre parcours, des transports seront organisés ponctuellement" C’était, sur ce point également, une évidence.

www.evidences22.be ou 080 31 95 01