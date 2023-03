Lierneux: Valérie Libens est décédée dans un accident de la route

"Disponible, dévouée"

"C’est une"petite"école qui compte une centaine d’élèves, où il fait bon travailler, tout le monde se connaît" souligne Sébastien Koster, directeur de l’établissement, très touché par la disparition d’un membre de son personnel: "Valérie était assistante aux enseignantes maternelles. Elle se chargeait ainsi, sans être exhaustif, d’accueillir les enfants, des collations, de l’encadrement lors des sorties. Elle avait rejoint notre équipe en 2020" dit-il, enchaînant en se centrant sur les nombreuses qualités humaines et professionnelles de la défunte: "C’était une personne disponible, dévouée pour son travail, très motivée."

"Appréciée"

Valérie Libens a vu le jour à Anthisnes en 1979. Elle s’était établie à Lierneux et s’était littéralement fondue dans le paysage. Le bourgmestre de l’entité, André Samray s’est également dit "Très choqué" par ce décès et ses circonstances: "C’était une dame unanimement appréciée dans son travail à l’école et également dans son quartier. Elle s’investissait dans la vie associative de Lierneux. Je partage la peine de ses proches." Valérie Libens était maman de deux enfants. Ses funérailles seront célébrées lundi prochain.