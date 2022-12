Lierneux : le commandant Roland Lambert n’est plus

Grande culture

S’engager dans une conversation avec lui, c’était s’ouvrir à des horizons différents. Doté d’une très grande culture dans différents domaines, Roland Lambert se plongeait autant dans l’histoire, dans ses souvenirs que dans l’actualité pour poser son avis, pour appréhender l’avenir et partager sa vision des choses. Fin connaisseur de la politique notamment de sa commune, rares sont les conseils qu’il a manqués. Roland Lambert ne manquait pas non plus d’humour. Le timbre de sa voix, son rire discret mais affirmé résonnent sans doute encore dans les oreillers de nombreux Lierneusiens.

Pour ces Lierneusiens et bien au-delà des frontières communales, Roland Lambert c’était avant tout "Le commandant." Référence à ce métier à qui il a tout donné, celui de sapeur-pompier. Il avait ce job dans la peau, sacrifiant tout pour lui. Pendant de nombreuses années, il a habité à la caserne de Verviers, là où il a été chef de corps de 1989 à 2003.

Roland Lambert était extrêmement apprécié pour son professionnalisme et son sens du devoir. Il l’était également pour son humanité et la volonté de défendre ses hommes, notamment dans des contextes budgétaires qui étaient loin d’être faciles pour les autorités. Roland Lambert était dans son travail comme dans la vie: discret, efficace et doté de grandes valeurs. Roland Lambert était célibataire. Il sera conduit vers sa dernière demeure, ce mercredi après-midi. Il avait 76 ans.