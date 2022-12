Le chapiteau du club des jeunes de Lierneux à nouveau tailladé !

Incompréhension cependant ce matin lorsque l’on a découvert que cette nuit, le chapiteau avait de nouveau été tailladé. Là, c’est un sentiment de dépit qui guide les jeunes: "Les jours se suivent et se ressemblent. On t’avait gentiment proposé de venir boire un verre mais pas aussi tôt. Prochaine fois, pense quand même à sourire à la caméra. La vie continue, mais surtout que la fête commence ! On est prêt", commentent-ils.

Ce double acte de vandalisme a largement été commenté dans la foire. Et un bel élan de solidarité s’est développé, certains plaçant des cagnottes au profit du club des jeunes.