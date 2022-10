La Commune doit-elle urbaniser ?

Il part d’un double constat: le premier touche la volonté de chaque groupe représenté au conseil qui, lors de la campagne électorale, a affiché la volonté de permettre "un projet d’urbanisation facilitant la construction d’habitation pour les jeunes ainsi que des logements adaptés pour les personnes âgées".

Deux hectares

Le second constat, lui, met en avant le nombre limité de terrains à bâtir à Lierneux et La Vaux. Or, note-t-il: "D’une surface de +/– 2 hectares à cheval entre ces deux entités. Surface dont les quatre parcelles sont entièrement reprises en zone d’habitat à caractère rural et qui semblent faire l’objet d’un intérêt privé tendant à y développer un projet d’urbanisation pour 37 logements". Fabrice Léonard ajoutant que ces terrains sont idéalement situés et qu’il s’agit là d’une réelle opportunité pour la Commune et ses habitants.

Du côté de la majorité, le bourgmestre André Samray ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il souligne qu’il va s’informer sur ces terrains et prendre contact avec les vendeurs, avant de tirer le moindre plan sur la comète. Affaire à suivre.