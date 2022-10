Une maison totalement sinistrée à Lierneux

Lundi vers 16 h 30, un violent incendie s’est déclaré dans une maison située Derrière les Tiers, à Lierneux. Très vite les pompiers se sont rendus sur place. On annonçait trois maisons en feu, mais finalement les sapeurs, aidés par leurs collègues d’Érezée et de Vielsalm ont pu limiter le sinistre à une maison qui était mitoyenne, mais l’habitation voisine n’a pas été touchée. La maison était occupée par un couple de retraités qui a pu sortir indemne. Il sera relogé chez des voisins. Le bourgmestre de Lierneux, André Samray, est descendu sur les lieux. Commune et CPAS restent à la disposition des sinistrés. L’origine de l’incendie reste à déterminer, mais il pourrait s’agir d’un feu de cheminée qui a dégénéré.