La grande foule pour les 25 ans du CMH

La Journée mondiale des premiers secours, c’était ce samedi 10 septembre. Fort à propos, le lendemain, le Centre médical héliporté, le CMH, de Bra-sur-Lienne (Lierneux) organisait sa grande journée portes ouvertes. Des portes ouvertes qui avaient une saveur très particulière puisqu’elles coïncidaient avec les 25 ans des secours héliportés. Le rêve fou de feu le docteur Luc Macquoi voyait le jour il y a un quart de siècle. Et bien plus tôt, ce visionnaire s’était démené pour donner aux régions rurales des soins médicaux urgents de premier ordre. Depuis les premiers décollages, quatre hélicoptères se sont succédé, les missions sont devenues de plus en plus nombreuses et le matériel comme les équipes, disponibles 24 h/24 et 7 jours sur 7.