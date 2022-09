Nous fonctionnons dans l’aide médicalisée urgente en Belgique et nous y sommes toujours intégrés de façon expérimentale. Nous pouvons être appelés par le 112 pour des réquisitions en fonction de l’appel et de la catégorisation des patients tant en province de Liège, de Luxembourg et ailleurs en Belgique.

Quelle est la fréquentation du CMH sur une année?

Nous avons pris en charge entre 1200 et 1300 patients en 2021, soit une moyenne de quatre patients par jour.

Quelle est l’évolution du CMH sur ces 25 années d’existence?

En 1997, année de la création par le Dr Luc Maquoi, le Centre médicalisé héliporté effectuait 300 missions par an. Nous avons donc quadruplé le nombre de sorties et nous sommes intégrés de manière expérimentale dans l’aide médicale urgente. De plus, on a depuis fait évoluer et professionnaliser la structure. Non pas qu’au départ cela ne fût pas professionnel, que du contraire, mais désormais nous avons des équipes fixes avec des turnovers de médecins et d’infirmiers qualifiés pour ce type de missions. Nous travaillons aussi avec un opérateur français pour l’hélicoptère et qui est reconnu au niveau européen pour le secourisme héliporté, avec du matériel de pointe pour les patients. Enfin, nous avons aussi professionnalisé la partie administrative.

Quels sont les projets du CMH pour les années futures?

Nous avons d’abord le projet de déménager notre base. On restera toujours à Bra mais en se délocalisant à l’extérieur du village, pour donner davantage de quiétude aux riverains mais aussi parce que nous manquons de place actuellement. On espère y arriver d’ici 3 à 4 ans.

Ensuite, il y a la reconnaissance officielle du CMH comme nous sommes toujours en mode expérimental. Nous travaillons à ce que nous soyons reconnus comme il se doit pour nos missions primaires. Enfin, nous voulons garder notre niveau de qualité. Ce qui n’est jamais simple, surtout avec l’augmentation des coûts de ces derniers mois, ce qui touche tout le monde.

Ce week-end, vous ouvrez vos portes au public.

Tout à fait. Elles sont importantes car elles nous permettent de dire merci aux gens. Car 50% du CMH est financé par les affiliations, dons et événements en faveur du CMH. Sans eux, il n’y aurait pas d’hélicoptère médicalisé. Et le public est aussi demandeur de rencontrer les équipes et de les remercier pour le travail accompli.