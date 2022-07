L’hélicoptère médical de Bra-sur-Lienne est sorti plus de 3 fois par jour en 2021

Un budget en positif

L’hélicoptère reçoit majoritairement des appels de la centrale de Liège, devant celle d’Arlon et celle de Namur. Le nombre de missions sans transport du patient est également en baisse par rapport à 2020, "même si celles-ci représentent une charge financière non-négligeable pour le CMH (qui facture ces missions en deçà du coup réel). Preuve supplémentaire que le seul intérêt du patient oriente les décisions au sein du CMH et aucun cas une recherche d’équilibre financier" . Un équilibre plus qu’atteint, cependant, en 2021 puisque les comptes sont au vert grâce à 9000 affiliations supplémentaires (un record, après une très bonne année 2020), pour un total de 168000 affiliés (personnes ou familles).

Autre chiffre relevé par le CMH dans son rapport, le nombre de patients intubés lors d’interventions héliportées: 12%. "Quand la moyenne du pays pour les SMUR n’est que de 8%, ce qui prouve le nombre de cas graves traités par le CMH et, de facto, son utilité en termes de secours urgent dans la zone rouge de l’est de la Belgique."

Lucky, dans les airs depuis un an

Enfin, le CMH a pu recevoir, l’an dernier, un nouvel hélico avec le Airbus H145D3 (le premier à être livré sur le sol européen en juin 2021) , un nouveau logo pour remplacer l’ancien âgé d’une dizaine d’années ainsi qu’un nouveau site Web ( www.c-m-h.be ).

Et ce nouvel hélicoptère a pu être baptisé l’an dernier , avec la participation de 4386 internautes.

Bon vol à Lucky et son équipage pour la suite de l’année!