"On a décidé de construir e une maison clé sur porte, c ar même si c’était un rien plus cher dès le départ, on ne voulait pas s’embêter à courir après tout le monde. Finalement… Je me bataille depuis des mois, et on devra s’occuper d’une partie des travaux nous-mêmes…", commence Raphaëlle Zimmer, à côté de son compagnon Jérémy Bodson, qui nous reçoivent dans leur habitation actuelle, une location, à quelques centaines de mètres de leur future demeure.

Cette nouvelle maison, ils en rêvent depuis plusieurs années. Après avoir trouvé le "terrain parfait" sur la commune de Lierneux, ils ont signé en septembre 2020. Organisés, ils sortent leurs fardes consacrées à la maison, avec les plans d’architecte, les devis et factures. Justement, ils ont reçu la première facture il y a quelques mois. Et surprise: 2000 euros en plus que prévus pour les fondations. "On a donc dû recontacter le service comptabilité pour connaître l’étendue des dégâts et avoir un nouveau devis, comprenant la hausse des prix des matériaux" , explique Raphaëlle. Résultat: ils doivent (déjà) compter 30000 euros en plus. Autant dire une somme colossale pour cette jeune famille, avec un bébé en chemin.

Impossible pour eux d’allonger. Plan B: ils réaliseront eux-mêmes une partie des travaux de finition, histoire de diminuer cette note de moitié. "On va s’occuper de l’isolation, de la fourniture et de la pose du carrelage. Quant aux portes intérieures: on vivra sans doute sans pendant un moment" , continue Jérémy. Tout comme la salle de douche supplémentaire et le carport à l’extérieur.

Retards sur le chantier

Ces derniers mois, le couple a dû faire preuve de beaucoup de sang-froid face aux mauvaises surprises et retards sur le chantier. "Début mars, le gros œuvre aurait dû être fini", note Jérémy… À l’époque, seules les fondations l’étaient. "Il a fallu rappeler l’entreprise à de nombreuses reprises", soupire Raphaëlle. Les travaux ont repris en avril. Lundi, ils en étaient au rez-de-chaussée. "Ils sont enfin bien repartis."

Mais le retard est de taille. "De base, on pensait y emménager cet été. Selon eux, on y sera plutôt vers la fin de l’année… En espérant qu’il n’y ait pas de délais supplémentaires. Ils nous ont dit qu’il y avait des retards de livraison." C’est qu’en attendant ils louent, même s’ils ont la chance d’avoir un propriétaire conciliant.

Aujourd’hui, alors qu’ils regrettent amèrement leur choix de construire une maison clé sur porte, ils réfléchissent aussi aux prochaines étapes? "Parfois, on se dit qu’on devrait acheter certains matériaux maintenant, comme l’isolation ou les portes, car dans trois ou six mois les prix pourraient encore doubler. Mais encore faut-il avoir de l’espace pour les stocker, ce qui n’est pas notre cas. Tout est compliqué…"

«Les prix augmentent, pas nos salaires»

Leur vie sur pause, le temps du chantier, les interrogations explosent tout comme les prix de l’énergie. "C’est une maison qui sera chauffée au gaz. Est-ce vraiment une bonne idée avec le coût de l’énergie? Est-ce qu’on ne mettrait pas des panneaux photovoltaïques finalement? Une pompe à chaleur?" s’interroge Raphaëlle.

Mais si les prix flambent, leurs salaires restent, eux, les mêmes, pointe cette garde à domicile. Et leur prêt, "déjà compliqué à avoir pendant le Covid" , lui, n’est pas extensible. "On avait une marge avec laquelle on était à l’aise, maintenant on est déjà serré" , souffle Jérémy.

"Il faut que ça reste comme ça, sinon on est foutu", conclut sa compagne, en rangeant les plans de leur future maison, qui du rêve éveillé s’est transformé en une sacrée prise de tête.