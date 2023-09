Quatre ans requis contre un planteur de cannabis: plus de 2000 plants avaient été découverts à La Calamine

Une perquisition réalisée à la suite d’une dénonciation anonyme le 13 décembre 2017 avait permis la découverte d’une plantation de cannabis de 2 300 plants à La Calamine. Dans la foulée, les enquêteurs avaient découvert une seconde plantation à Seraing, comportant 1 998 plants. La police avait aussi découvert en possession d’un prévenu un montant de 22 000 euros.

Les faits se sont produits dans le cadre d’une organisation criminelle qui comportait six personnes, originaires des Pays-Bas et de la région liégeoise, dont plusieurs avaient été jugées par le tribunal d’Eupen et avaient écopé de peines allant de 18 mois et 4 ans de prison.

L’un des prévenus, à qui était attribué un rôle de dirigeant, a fait appel de la décision prononcée contre lui. Le parquet a souligné qu’il se trouve en état de récidive légale, déjà condamné par le passé dans le cadre de faits de plantations de cannabis en association. L’avocat général a souligné son absence de remise en question avant de solliciter une peine de 4 ans de prison.

La défense a évoqué le dépassement du délai raisonnable et a sollicité une diminution de la hauteur de la sanction.

L’arrêt sera prononcé le 12 octobre.