Rémy Bricka ouvre la saison des concerts d’été en terrasse à La Calamine

Le concept est le même que les années précédentes, des artistes enchaînent les concerts aux terrasses des cafés dans une ambiance conviviale et estivale ! À noter que les samedis, les concerts seront programmés de 18h à 22 h, les dimanches de 16h à 20 h.

La saison s’ouvre le samedi 1er juillet avec Rémy Bricka, dès 18h au Petit Café, rue de Liège 196. À 19 h 15, il sera au Select, sur la même rue au 264. Il terminera sa tournée vers 20 h 30 devant le Park Café.

Dimanche 2 juillet, les visiteurs d’un jour et les habitants pourront acclamer Shettys composé de Jacky Hagelstein et ses fils Simon et Yves. Ils seront dès 16h devant la Maison Charlemagne, rue de Liège 153, ensuite au Lange Ruwe, rue Albert 37 et à 18 h 30 devant le Café des Artistes, rue de l’Église 23.

Seront aussi à l’affiche: samedi 8 juillet Fred Straet ; dimanche 9 juillet Romy Conzen ; samedi 15 juillet Vapour Eyes ; dimanche 16 juillet HopStopBanda ; samedi 22 juillet Guido Staps ; dimanche 23 juillet Collegiansband ; samedi 29 juillet Dive ; dimanche 30 juillet Spring Tree/The Staps.

Le programme complet avec les heures et les terrasses concernées seront communiqués la semaine avant le concert via le site de la commune et sa page Facebook (Gemeinde Kelmis).

Infos: l’entrée à ces événements est entièrement gratuite.