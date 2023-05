Direction générale: la Commune de La Calamine lance un appel à candidatures

La Commune d’Olne n’est pas la seule à proposer un poste pour la direction générale (il fallait rentrer sa candidature pour le 26 avril dernier), puisque La Calamine va aussi s’y plier. "On a une dizaine de candidats ou candidates, on espère trouver la perle rare. On avait déjà une dizaine de candidats la dernière fois, nous n’avions pas eu de lauréat. Waimes et Welkenraedt ont dû lancer deux appels également, on n’est pas les seuls", détaille le bourgmestre d’Olne.