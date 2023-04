Et c’est dans l’ancien Aldi de la rue de Liège que le huitième magasin de la marque s’est installé. Une surface commerciale qui a été entièrement refaite de fond en comble à l’intérieur, tout comme le parking.

Et au menu des clients, il y a évidemment les produits qui font tout le succès de cette chaîne néerlandaise. Ainsi, on peut retrouver de nombreux articles qui concernent l’habitat, la cuisine, les toujours nombreux articles ménagers ou de papeterie. Et ce, toujours avec des petits prix défiant la concurrence et qui est une des marques de fabriques de la multinationale.

D’ailleurs, les clients de La Calamine attendent avec impatience l’arrivée de ce type de magasins et plusieurs d’entre eux voulaient déjà pousser les portes de ce magasin ce vendredi.

Ce tout nouvel Action calaminois ouvre donc ce samedi avec des horaires, à l’instar des autres magasins de la chaîne, qui sont du lundi au dimanche de 9 heures à 18 h 30.