Une prime de 40 € pour faire son eau pétillante à La Calamine

En outre, le service Eau potable a présenté, ce mercredi, un nouveau logo représentant l’élément source, le logo de la commune et des vagues pour l’eau et l’étang. "L’étang du Casino évoque en outre la roselière, symbole de propreté. Le nouveau logo, bilingue dans la meilleure tradition communale, figurera à l’avenir sur les véhicules de service et sur les tenues du service Eau potable. Des bouteilles rechargeables portant le nouveau logo seront également mises en production et mises à disposition dans un premier temps dans les services communaux", indique encore la Commune.

Infos: 087 639 810