"Les services de police sur les lieux parviennent à s’interposer entre les individus en état d’ébriété. Les agents leur recommandent de se calmer et de comporter correctement", communique la zone de police qui était sur place.

Plus tard en soirée, vers 20h36, deux hommes du groupe se retrouvent sur le parking derrière le Patronage toujours à La Calamine. Ils commencent à s’insulter et un des deux en vient aux mains. La police est à nouveau sollicitée, elle arrête l’agresseur, "fortement sous influence de l’alcool" et l’emmène en cellule de dégrisement.