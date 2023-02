La Calamine : le Rosenmontag, une tradition familiale

Et le carnaval à La Calamine est très attendu chaque année. "Pour nous, la beauté de notre carnaval est qu’il est composé de véritables carnavalistes. Quand on voit les kappenzitsung ou le jeudi des femmes et tous les jours du carnaval, il y a un véritable plaisir d’être présent à chaque fois. Comme quand on construit un char, il y a toujours tout le monde qui est présent. Et on essaie de donner un peu de magie à chaque fois aux spectateurs." Après trois ans d’abstinence forcée due au Covid, les carnavalistes sont prêts à faire la fête. "Il y a une excitation qui arrive d’être au Rosenmontag. Mais surtout, on espère qu’il fera beau et qu’il y aura du monde. Car l’applaudissement de la part des gens quand ils nous voient passer est notre récompense du travail accompli durant les derniers mois ou années. Et ça, c’est très gratifiant."

Enfin, pour cette année, il y aura des nouveautés au sein du carnaval calaminois. "Depuis l’année passée, il y a un nouveau groupement qui rassemble toutes les nouvelles idées pour le KeNeHeMo. Et c’est bien. Là, on a eu 152 participants lors d’une dizaine de réunions avec des jeunes et des groupes. Il y a beaucoup de nouvelles idées qui germent pour le futur, dont certaines seront déjà d’application lors de ce carnaval."