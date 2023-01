Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (9): Luc Frank, à La Calamine

Au niveau de sa commune, le mayeur espère également pour l’année qui arrive l’avancement et le commencement de plusieurs grands dossiers. "Pour notre commune de La Calamine, je souhaite que le projet de la place de l’Église prenne fin (NDLR: ils devraient être terminés fin juin 2023) et que la 2e phase puisse commencer. Cela concernera tout ce qui se trouve entre la future résidence service, la maison de repos, le parking devant le magasin Carrefour et la poste ainsi qu’un terrain situé à proximité de la maison de repos. Ensuite, devrait suivre le commencement des travaux pour la résidence service (NDLR: qui comprendra 28 logements). Nous espérons également que les négociations pour le Park Hôtel se terminent bien. On devrait être fixé au plus tard pour le 1er juillet. Enfin, comme la Communauté germanophone vient d’acheter le château d’Eyneburg (NDLR: à Hergenrath pour 2,1 millions d’euros) , on aimerait pouvoir trouver un beau projet pour l’avenir de ce lieu et ainsi assurer son potentiel touristique."