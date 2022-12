La Calamine: la Communauté germanophone achète le château d’Eyneburg pour 2,1 millions d’euros

Le gouvernement de la Communauté germanophone a annoncé, ce mardi 20 décembre, l’achat pour 2,1 millions d’euros du château d’Eyneburg, sur le territoire de La Calamine. La Communauté avait dernièrement lancé une procédure d’expropriation afin de protéger ce bâtiment chargé d’histoire. C’est là, notamment, que fut tourné le film Les Enfants de Timpelbach en 2007, avec Gérard Depardieu et Carole Bouquet. Notons aussi que la Commune et la Communauté s’étaient déjà montrées tentées par ce bien voici dix ans et qu’un intérêt d’un investisseur eupenois avait été révélé en 2018. D’investisseurs, il en est d’ailleurs toujours question puisque des discussions sont en cours, auxquelles participe le bourgmestre Luc Frank, pour la rénovation et la remise en état du château.