Fan du Standard et d’Eupen, il loupe le derby pour devenir le nouveau prince carnaval de La Calamine (+ vidéo)

Car Pandaa 1er, dont le surnom est dû à sa carrure ressemblant plus au Kung Fu panda qu’en l’honneur du club de foot d’Eupen, sera donc accompagné de deux de ses proches. En effet une de ses pages n’est autre que son épouse, Stéphanie Drooghaag et son bouffon sera son fils, Cédric De Sy. La page Stéphanie, âgée de 42 ans, est couturière en tapisserie d’ameublement et de décoration et son fils Cédric, 26 ans, est ingénieur en construction durable. Ce dernier est également supporter tant de la KAS Eupen que du Standard.

La famille De Sy sera accompagnée également par une seconde page avec Fabienne Schyns-Locht. Cette commerçante indépendante dans la décoration et la droguerie âgée de 54 ans fait partie du Kinder Karnevals Komitee d’Herbesthal et est naturellement fan du carnaval mais aussi de yoga et de la nature.

Enfin, le trésorier sera Patrick Marichal. Ce Welkenraedtois de 43 ans est jardinier de profession. Grand fan de Formule 1, il est supporter de l’écurie Red Bull de Max Verstappen, qui est désormais double champion du monde.