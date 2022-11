La Calamine: le carnaval de KeNeHeMo fait son grand retour

Ainsi, ce samedi 5 novembre 2022 à 19 h 30 s’ouvrira en la salle du Patronage de La Calamine la septantième proclamation du prince de KeNeHeMo (70 princes depuis 1950). "Nous l’avons désigné récemment, il sera intronisé ce samedi devant d’anciens princes. On relance vraiment le carnaval… On a bien eu un petit début l’an dernier, en novembre, mais tout s’était très vite terminé suite aux conditions sanitaires. Et tout avait donc été reporté à cette année."

Le carnaval, qui reste en attente d’une reconnaissance par l’Unesco ( "c’est toujours en traitement"), est chapeauté par le K.K.K., pour la société Karnavals Komitee Kelmis fondée en 1949. La soirée de ce samedi préface l’ouverture officielle du carnaval, ce 11 novembre, pour le spectacle du cochon (Küschespektakel). "Cet événement est l’un des plus importants dans le calendrier de la session. Le bénéfice de cette 34e édition sera à nouveau intégralement reversé à des œuvres caritatives (en tout, plus de 330 000 € ont déjà été récoltés)", signale Frédéric Krickel, qui annonce que dès le 12 novembre s’enchaîneront les kappensitzungen et kostümsitzungen (jusqu’en février 2023).

Lundi des roses le 20 février 2023

Quant au point d’orgue du carnaval de KeNeHeMo, il est bloqué au 20 février 2023 avec le Lundi des roses. "Une date définie par Pâques. Nous avions pu organiser le Rosenmontag en 2020, quelques jours seulement avant le confinement (NDLR: le 24 février 2020, trois semaines avant le confinement) . Mais depuis, plus rien", pointe encore le responsable communication. La parade prévoit, comme de coutume, une centaine de numéros (chars et groupes) et des tonnes de friandises et autres gadgets distribués à des milliers de spectateurs dans les rues de La Calamine. L’apothéose de trois mois de festivités pour le prince carnaval 2023 qui sera donc dévoilé à tous ce samedi en soirée.

Soirée à 13 € en prévente (Press Shop, place de l’Église) ou 15 € sur place.