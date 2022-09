Il y a cinq ans, le 17 juillet 2017, le conseil communal enclenchait le dossier du "masterplan" avec, en priorité, le projet de rénovation de la place de l’Église dans le cadre de la rénovation urbaine… Un projet dont les premières réflexions datent du début des années 2000 !

Six mois plus tard, le 23 janvier 2018, la phase 1 du dossier était présentée aux Calaminois… qui marquaient d’emblée une certaine réserve. Les commerçants pointaient notamment le peu de places de parking (de 60 à 30) et l’accessibilité. "Si on réalise ce plan, c’est la mort de nos magasins", craignaient-ils. Fin 2018, la majorité calaminoise était renversée et Luc Frank héritait du poste de bourgmestre… de quoi adapter encore le projet qui, en mars 2019, fut avalisé pour un budget de 1,3 million d’euros.

©EdA - Pierre LEJEUNE

Enfin, le 1er juillet 2019, le projet modifié passait à nouveau au conseil, avec comme lignes directrices une place plane, un espace convivial dédié aux rencontres, le déplacement du monument et des places de parking. Le cahier des charges était lancé le 18 janvier… 2021 avec une estimation à 1,4 million d’euros, sans compter le traitement des terres pour 421 000 € (soit un total de 1,8 million d’euros dont un subside de 725 700 € et 1,1 million à charge de la Commune). Bref, on a connu des dossiers plus aisés à initier, "d’autant qu’il a été récupéré par la Communauté germanophone en 2020 lors du transfert des compétences".

Le bourgmestre Luc Frank. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Toutefois, ce vendredi à 16 h 30, ce fut l’instant de la concrétisation avec la pose symbolique de la "première" pierre (le prolongement des filets d’eau déjà installés, pour être précis), les fondations étant bien entamées. "Les travaux ont débuté le 7 juin et ils devraient être terminés fin juin 2023, présente Luc Frank (CSP) . La place permettra d’accueillir le marché de Noël et d’autres activités. Le monument sera déplacé et restauré (il sera un peu différent). Il y aura des arbres, des jets d’eau… Nous en sommes à la phase 1A, elle sera achevée fin d’année (le chemin devant la poste, par exemple, peut déjà être pavé). La phase 1B débutera en janvier 2023. La circulation sera déviée comme c’est le cas actuellement et les terrasses deviendront permanentes. Il y aura moins de places de parking. C’était inévitable. Mais notre place doit trouver le compromis entre la situation d’aujourd’hui et l’avenir. Et il est évident qu’il y aura moins de voitures à l’avenir."

©EdA - Pierre LEJEUNE-

L’avenir, justement, ce sera la phase 2 de ce projet de rénovation urbaine. La Commune a acquis les trois bâtiments à l’angle de la rue et de la place de l’Église pour y ériger 28 résidences-services, 17 appartements accompagnés et un rez de commerces (où se trouvera le centre d’information touristique). Un accès PMR et une liaison vers la maison de repos seront aussi créés. Pour financer cela, la Commune dispose d’une aide de 13,1 millions d’euros de la Communauté germanophone. Elle déboursera le solde (2 millions d’euros) en récupérant une partie via la vente ou la location des rez commerciaux. "On a déjà les plans. On souhaite achever la phase administrative de ce dossier en 2023 et nous devons commencer les travaux en 2024", précise encore le bourgmestre. Clairement, la place de l’Église de La Calamine a enclenché sa modernisation pour présenter, d’ici quelques années, un tout autre visage.