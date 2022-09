Des mesures de sécurité dans une école après 4 incendies volontaires

"À partir de ce vendredi, la présence policière, déjà en place dans l’école depuis mardi, sera encore renforcée. L’accès à l’école sera plus strictement réglementé, notamment par le remplacement des serrures des portes", ont annoncé l’école, le ministère de la Communauté germanophone et la commune dans un communiqué détaillant les mesures pour protéger les élèves et le personnel.

L’Athénée César Franck répond aux exigences légales en matière de sécurité incendie, mais des mesures supplémentaires de sécurité incendie seront prises en fonction des circonstances.

Les collaboratrices de l’équipe de gestion de crise de Kaleido Ostbelgien, qui se sont également déjà rendues sur place, restent à la disposition des enfants, des parents et des membres du personnel.

"Pour l’heure, nous n’avons aucun suspect. La seule chose dont nous sommes certains, c’est qu’il ne s’agit pas d’incendies accidentels", a indiqué Andrea Tilgenkamp. Une enquête est en cours.