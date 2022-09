En effet, les entrepreneurs renommés (bien au-delà des frontières communales) Albert Tychon, Angèle Bauens, Yves Sebastian et Vincent Hubert ont négocié un contrat d’exclusivité avec la Régie communale autonome Galmei.

Un premier projet présenté dans un an

"Le contrat prévoit que le groupe d’entrepreneurs présentera dans un délai d’un an, à quoi ressembleront l’hôtel et la villa à l’avenir", indique le responsable de la communication pour la Commune de La Calamine.

"C’est une affaire de cœur pour nous", a expliqué Angèle Bauens ce jeudi devant le complexe de bâtiments. "La Park Villa et l’hôtel doivent redevenir un fleuron de notre commune, comme c’était le cas autrefois", a souligné Albert Tychon. Yves Sebastian n’était pas moins emballé: "Nous avons de nombreuses idées que nous allons maintenant mettre sur papier et soumettre à la Commune et à la régie autonome." Et Vincent Hubert d’ajouter. "Nous voulons faire de ce bâtiment une carte de visite pour la commune de La Calamine."

«Des partenaires fiables qui sont passionnés par le projet et notre commune»

Le bourgmestre Luc Frank s’est réjoui de l’évolution du dossier. "Avec Angèle Bauens, Albert Tychon, Yves Sebastian et Vincent Hubert, nous avons trouvé des partenaires fiables qui sont passionnés par le projet et notre commune."

"Nous avons pu convaincre quatre hommes et femmes d’affaires financièrement solides de participer au projet. Ils sont bien enracinés dans la commune et savent ce qui est important", a ajouté l’échevin responsable et l’administrateur délégué de la régie, Mirko Braem.