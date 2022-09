Le nouveau CPAS de La Calamine officiellement inauguré

Depuis deux ans maintenant, les services du CPAS de La Calamine ont déménagé dans leurs nouveaux locaux. Pour rappel, ceux-ci avaient migré de leur ancien emplacement situé derrière la maison communale vers l’ancien musée de la rue Max (la rue à droite avant le Colruyt). Le CPAS était logé dans ses anciens bureaux depuis 1988 et ce déménagement vers un nouveau quartier s’imposait afin de répondre aux besoins des bénéficiaires. En effet, l’infrastructure montrait jusqu’en 2020 ses limites et les conditions d’accueil n’étaient plus optimales. L’environnement de travail, pour le personnel du CPAS, fut lui aussi amélioré avec ce déménagement confié aux membres du dépôt communal.