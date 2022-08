La Calamine: une expo sur le zinc, le plomb et le fer

Le Musée Vieille Montagne a réussi à réunir 3 collectionneurs privés de la région: Paul Simons (La Calamine), Charles Grotenclas (Lontzen) et François Wouters (Baelen). À eux trois, ils ont rassemblé une sélection de minéraux inédite, 400 spécimens, venue de Belgique et de l’étranger que le public pourra admirer. Route de Liège, vous y découvrirez l’Hémimorphite, un minéral qui se trouve dans les gisements de zinc et parfois orné de magnifiques cristaux transparents ou bleutés. Le minéral ne ressemble dès lors plus à une banale pierre mais devient objet d’art. "Le souhait qu’on a, c’est de montrer que cette histoire minière ne concerne pas que la région de La Calamine mais également les autres régions comme Welkenraedt ou encore Plombières (NDLR, ainsi que l’international).On veut éveiller aux questions d’actualité en faisant le lien avec le passé. On évoque, par exemple, les derniers forages qui ont eu lieu à Lontzen dans les années 80", détaille Céline Ruess, conservatrice au Musée Vieille Montagne."Comprendre le passé permet de mieux comprendre de quoi on parle aujourd’hui."Des archives expliquant l’utilisation des minéraux et des panneaux d’explication accompagneront les visiteurs.