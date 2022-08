Le chantier comprend la totalité de la voirie entre la Chaussée de Liège (au numéro 170) et la rue Altenberg, en direction de Hergenrath."Les trottoirs seront repavés ainsi que des bordures réparées et renouvelées. Les traversées existantes seront réaménagées en les rendant accessibles aux personnes à mobilité réduite", indique la Commune de La Calamine, qui précise qu’en"collaboration avec le gestionnaire de réseau Ores et le service des eaux de la commune de La Calamine, la pose d’un nouveau câble et d’une nouvelle conduite d’eau est prévue".

Près de deux mois de chantier, soit jusqu’à la fin septembre

La durée des travaux est estimée à 35 jours ouvrables, soit presque deux mois (jusqu’à fin septembre).

"La voirie restera carrossable dans les deux sens pendant la durée des travaux. Le cas échéant, des feux de signalisation régleront la circulation", signale encore la Commune de La Calamine. Il faudra (un peu) prendre son mal en patience.