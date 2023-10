Contrôles à Tiège et Spa: huit permis de conduire retirés

Ce samedi en fin de journée, la zone de police Fagnes a procédé à des contrôles alcool et stupéfiants à Tiège, au niveau du rond-point à la sortie d’autoroute et dans le centre de Spa. Au total, 280 véhicules ont été contrôlés et huit permis de conduire ont été retirés. Trois permis ont été retirés pour une durée de 3 heures et cinq autres permis ont été retirés pour 6 heures.